وفد من كهنة إيبارشية سوهاج يهنئ الشرطة بعيدها الـ69

هنأ وفد من الآباء الكهنة بإيبارشية سوهاج، الثلاثاء، رجال الشرطة في قسم ومركز طهطا بعيدهم الـ69 الذي يوافق 25 يناير من كل عام.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الوفد تكون من القمص أنطونيوس سبع الليل، والأب أبرام نوح، والأب بولس سنادة، والأخوات الراهبات بركة، ونرمين من إيبارشية سوهاج بمنطقة طهطا للأقباط الكاثوليك.وأضاف باخوم، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على فيسبوك، أن ذلك بتوجيهات من الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية.