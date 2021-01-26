أحمد فتحى: توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وإقرار قانون كبار السن على رأس أولوياتى

أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى

■ بداية.. كيف ترى تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب؟

■ دشنتم فى إطار هذا التعاون برنامج «نواب تفيد نواب».. ما أهم تفاصيله وأهدافه؟

■ هل انعكس ذلك على أداء نواب التنسيقية خلال الأيام الأولى من عمل المجلس؟

■ كيف تستعد لجنة «التضامن الاجتماعى» لمناقشة بيان وزير التموين؟ وما أهم الملفات داخل اللجنة؟

■ على المستوى الشخصى.. ما أولويات الأجندة التشريعية لديك؟

كشفبمجلس النواب، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أن توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، ومناقشة وإقرار قانون كبار السن، على رأس أولوياته التشريعية خلال الفترة المقبلة.وتحدث «فتحى»، فى حواره، مع «الدستور»، عن الآليات التى اعتمدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتدريب نوابها الجدد، من خلال برنامج «نواب تفيد نواب»، الذى استعانت فيه بنوابها السابقين فى المجلس الماضى لتدريب النواب الجدد.- امتلكت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثقة قوية فى الدفع بعدد كبير من الشباب لخوض انتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، أو بنظام الفردى، وذلك بعد اختيارهم وفقًا لمجموعة محددة من المعايير، على رأسها مدى تفاعلهم وتواصلهم مع المواطنين.وخاض هؤلاء المرشحون معركة قوية انتهت بفوز التنسيقية بـ٣٢ مقعدًا، نصفها من المرأة، وكل هؤلاء النواب على تواصل مستمر مع أهالى دوائرهم المختلفة، مع وجود حالة من التناغم والترابط بينهم وأعضاء التنسيقية نواب المحافظين وأعضاء مجلس الشيوخ، حيث يتبادلون الخبرات والمعرفة من خلال اللجان الداخلية للتنسيقية، وعلى رأسها التدريب والتثقيف والإعلام.- يستهدف البرنامج تدريب النواب الجدد، من خلال لجنة التدريب والتثقيف التى أنا رئيسها، عبر الاستعانة بخبرات النواب السابقين فى مجلس النواب من أعضاء التنسيقية، مثل: محمود بدر وطارق الخولى وأحمد زيدان ونادر مصطفى.ودارت هذه التدريبات حول كيفية استخدام الأدوات الرقابية، وصياغة طلبات المواطنين وتقديمها إلى الوزارات المعنية، والجمع بين تقديم الخدمات والمساهمة فى التشريعات، وطريقة العمل داخل مجلس النواب ولجانه النوعية، والاختلاف ما بين هذه اللجان ولجان مجلس الشيوخ.وتدريب النواب من خلال برنامج «نواب تفيد نواب» بدأ فور إعلان نتيجة الانتخابات، وتمت فيه الاستعانة بالنواب سالفى الذكر، وسط حالة كبيرة من التعاون، فلم يبخل أحد فى تقديم أى معلومة للنواب الجدد، الأمر الذى أسهم فى إمداد النواب الشباب بالخبرات والمعرفة اللازمة، قبل دخولهم مجلس النواب، كما أنه جارٍ حاليًا تدريب مساعدى ومندوبى النواب. ويأتى هذا كله فى ظل أن الشارع ينتظر الكثير جدًا من نواب التنسيقية داخل مجلس النواب، وهو تحدٍ كبير لإثبات أهمية تمكين الشباب، الذى يعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسى على رأس أولوياته، ويهتم به كثيرًا منذ توليه الحكم.- انعكس بالطبع، فمنذ انطلاق عمل مجلس النواب، حرص نواب تنسيقية الشباب على نقل مشاكل أهالى دوائرهم المختلفة، وعرضها أمام الوزراء، خلال جلسات مناقشة الحكومة حول برنامجها من ٢٠١٨ لـ٢٠٢٠.وبعد عرض نواب التنسيقية هذه المشاكل أمام الوزراء، وبيان أوجه التقصير والنجاح، يأتى السؤال الأهم: ماذا بعد؟ الذى نحاول الإجابة عنه بالمتابعة والتقييم لكل ما قاله الوزراء، والاستمرار فى عرض القضايا والملفات التى تشغل المواطنين بصورة متواصلة.- بالفعل لدينا حاليًا بيان وزير التموين، الذى ألقاه الأسبوع الماضى، وتم تشكيل لجان للبحث فيما ذكره على أرض الواقع، والتأكد إذا ما تم تنفيذه من عدمه، وهو ما سينعكس بالتأكيد على المواطن وثقته فى مجلس النواب، ويجعله يشعر بنقل صوته وقضاياه إلى الوزراء. ونحن فى لجنة التضامن أمامنا العديد من الملفات، على رأسها اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، الذى سيتم بموجبه توفيق أوضاع ٥٧ ألف جمعية، كما سنناقش قانون كبار السن.وأشير هنا إلى أن اللجنة التى يترأسها الدكتور عبدالهادى القصبى تضم فى عضويتها عددًا من ذوى الخبرة والثقافات المتنوعة فى القضايا كلها، وممثلى فئات المجتمع المختلفة، فأمينة سر اللجنة من ذوى الاحتياجات الخاصة، ولدينا عضوة إحدى زوجات الشهداء، وأسهمت بشكل كبير فى مناقشات قانون أسر الشهداء، الذى تم إقراره فى الأيام الأولى من عمل مجلس النواب.وهذا التنوع داخل اللجنة يثرى المناقشات الداخلية للقوانين المختلفة، نتيجة وجود تخصصات مختلفة، فالاهتمام بقضايا الأسرة ومناقشة قانون الأحوال الشخصية على سبيل المثال يحتاج لنائبات، وتنظيم الزيارات الميدانية لدور الأيتام والسجون والأقسام مجهود يحتاج لأداء الشباب.- تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتوفيق أوضاع عمل الجمعيات الأهلية على أساسه، والانتهاء من قانون كبار السن، وكذلك مشروعات قوانين المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، وصندوق دعم المرأة المصرية، وقانون إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى.