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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماهر بيطار.. رحلة فلسطيني يقود مجمع الاستخبارات بإدارة بايدن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:20 م
ماهر بيطار
ماهر بيطار
محمد عمر
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انضم ماهر بيطار صاحب الأصول فلسطينية، إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليتولى منصب مدير الاستخبارات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والذي سيكون بمثابة حلقة الوصل بين مجتمع الاستخبارات والبيت الأبيض.

مجلة "بوليتيكو" الأمريكية كشفت عن أن بيطار سبق وأن تولى منصب المستشار العام للديمقراطيين بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب منذ عام 2017، وكان له دور مهم في استجواب مجلس النواب للرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية صلته بروسيا خلا حملته الانتخابية في سباق رئاسيات 2016.

بيطار سبق أن عمل بقوة خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حيث تولى منصب مدير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بمجلس الأمن القومي، وسبق أن شغل أيضا منصب مسؤول الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية.

كذلك كان لبيطار دورا مهما مع أعضاء الكونجرس الأمريكي فسبق أن عمل مع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، والذي عبر عن دعمه لتولي بيطار منصبه الجديد بإدارة بايدن.

ويحظى بيطار بمسيرة علمية حافلة حيث حصل على درجة الماجستير من جامعة أوكسفورد، كما سبق أن عمل بوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

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