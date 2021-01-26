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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منتخبات البرتغال وبولندا والبرازيل في ضيافة الأهرامات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:25 م
منطقة آثار الهرم
منطقة آثار الهرم
رامى حسين - فاتن غلاب
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استقبلت منطقة آثار الهرم، الثلاثاء، أعضاء منتخبات كل البرتغال، وبولندا، والبرازيل لكرة اليد المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 التي تستضيفها مصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

خلال الزيارة أعرب أعضاء المنتخبات عن سعادتهم بزيارة أحد أهم المعالم الأثرية في العالم وخاصة هرم الملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم، كما أعربوا عن انبهارهم ببراعة المصريين القدماء في بناء الأهرامات، ونحت تمثال أبوالهول.

حرص أعضاء هذه المنتخبات على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم، مؤكدين أنهم سينقلون تجربتهم الى أصدقائهم وعائلاتهم لتشجيعهم على زيارة مصر وخاصة منطقة أهرامات الجيزة، كما زار المنطقة اليوم الوفد الإعلامي المكلف بتغطية بطولة العالم لكرة اليد.

وخلال الأيام الماضية زار المنطقة أعضاء منتخبات كل من روسيا، وتشيلي، والسويد، والنمسا وفرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا والكونغو وأيسلندا والجزائر وأوروجواي المشاركين في البطولة.

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