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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على إقامة مشروعات خدمية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:16 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين،
عمرو الشامي
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وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات خدمية بمدن وقرى المحافظة، لخدمة الأهالي وإطلاق اسم شهيد على مدرسة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام، وأمين المجلس، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، وإسلام طه، معاونا محافظ كفر الشيخ،ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المجلس وافق على تخصيص 2398.19 مترًا لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول،وإقامة محطة رفع بقرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ على مساحة قيراطين و12 سهم،وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شباس عمير بقلين، وإنشاء مكتب صحة " تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات "بوحدة المستقبل الصحية بقرية الثمانين التابعة للوحدة المحلية لقرية التفتيش بالحامول.

كما وافق المجلس على إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية المنشة الشرقية التابعة لمركز كفر الشيخ،وتجديد تخصيص قطعة أرض مساحتها6 قراريط لإقامة وحدة طب أسرة بناحية قرية وحيش التابعة للوحدة المحلية ببرمبال بمركز مطوبس، وتخصيص 1007 م2، لإقامة نقطة شرطة بقرية الغبايشة التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بسيدي سالم، وإطلاق اسم الشهيد عبدالرحمن عبد العظيم الشهاوي على المدرسة الابتدائية بقرية شباس الشهداء بمركز مطوبس.

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بجوار مجمع المدارس بمدينة فوة،لإقامة مدرسة ثانوية صناعية لتعليم فنون الكليم والسجاد، وإقامة مركز شباب بقرية أبو ريا بمركز الرياض،وانشاء مكتب بريد نموذجي بقرية الجزيرة الخضراء بمطوبس،بالإضافة لإقامة مركز شباب بقرية السكري بمطوبس، وإقامة مركز صحي بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، وإقامة سجل مدني فرعي بالطابق الأول علوي بدار المناسبات التابع للوحدة المحلية بالبرلس.

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