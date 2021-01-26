«لا تؤذي الشعر».. أفضل خامات الطرح للمحجبات

القطن:

الحرير

الستان:

الجوبير:

الكريب والشيفون:

الكتان:

دائما تتساءل السيدات عن أفضل خامات وأنواع الطرح التي يمكن ارتدائها وتسمح لللشعر بالتنفس ولا تؤثر عليه بالسلب فهناك بعض الخامات تسبب كتمة للشعر وتسبب تساقطه، لذلك تقدم اليوم لـ«الدستور» خبيرة الموضة مروة القاضي أفضل خامات الطرح التي يمكن أن ترتديها المرأة ولا تؤذي شعرها.تعتبر الطرح القطنية من أفضل الخامات التي يمكن استخدامها، فهي عملية للغاية وتعتبر خفيفة على الشعر ولا تسبب الضرر له كما أن للقطن القدرة على امتصاص التعرق، وهذا ما يساعد على تجنب تعرق فورة الرأس والتسبب بالحساسية بالإضافة إلى أن الطرح القطنية تعتبر مناسبة لمختلف الأوقات والمناسبات، وملائمة للإطلالات الكاجوال واليومية والعملية وحتى الرياضية.إحدى أفضل خامات الطرح هو الحرير، فهو من الأقمشة الناعمة جدًا والخفيفة على الشعر يمكن اعتماد الطرح الحريرية في مناسبات مختلفة، منها الكاجوال والعملية، وأحيانًا يتم ارتدائها للحفلات والأمسيات ولكن من المهم ارتداء بطانة من القطن أسفلها لتثبيتها.يتميز قماش الستان بالوانه المختلفة وجودته العالية ولمعانه المميز، وهذا يجعله مناسب للإطلالات الفاخرة فالطرح المصممة من الستان تعتبر اختيار رائع للسهرات الفاخرة والأفراح والحفلات الضخمة، ويمكن اختيارها بألوان مميزة تتناسب مع الأزياء التي تتألق بها المرأة.يمكن اختيار الطرح المصممة من الجوبير، فهي بتصميمها الناعم والانيق تضفي لمسة من الانوثة المميزة الى الاطلالة وأبرز ما يميزها هي التخريمات والتطريزات الخاصة بالجوبير، لذا ينصح بارتداء بطانة من القطن أسفلها على أن تكون من نفس اللون.الطرح المصممة من الكريب والشيفون تعتبر اختيار مناسب حيث يمكن اختيارهم للإطلالات الكاجوال وتعد مناسبة للشعر وتمنحه الانتعاش خاصة في فصل الصيف وتحميه من التعرق وتمنع تضرره.من بين الخامات المميزة للطرح والمناسبة لفصل الشتاء، هي الطرح المصممة من الكتان فهي ثقيلة الوزن نسبيًا وهذا ما يمنعها من التطاير بسبب الهواء في هذا الفصل كما يمكن تنسيقها بسهولة مع الإطلالات اليومية والكاجوال والعملية.