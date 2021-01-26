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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:13 م
المطارات المصرية
المطارات المصرية
فاتن غلاب
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شهدت المطارات المصرية، الثلاثاء، احتفالات خاصة داخل صالات السفر والوصول بمناسبة الذكرى 91 لعيد الطيران المدني المصري، الذي يتزامن هذا العام مع احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الطيران، وهو مرور 50 عامًا على وزارة الطيران المدني.

واحتفلت وزارة الطيران المدني بعيديها مع الركاب المسافرين داخل المطارات بتوزيع الورود والتقاط صورا تذكارية بهذه المناسبة، إضافة إلى وضع بانرات داخل الصالات بمناسبة الاحتفال، وتزيين معدات المهبط والخدمات الأرضية ببنرات تشير إلى احتفالية اليوبيل الذهبي ومرور 91 عامًا على أول رحلة طيران مصرية ناجحة والتي قادها الطيار محمد صدقي في أول الثلاثينيات.

وخصصت وزارة الطيران لهذا العام احتفالًا يحمل شعار "التحدي والنجاح" ليكون معبرًا على الفترة الصعبة التي يعيشها قطاع الطيران المدني، في ظل مواجهة أزمة جائحة كورونا الوبائية وخسائرها البالغة التي طالت قطاع الطيران وعامليه أيضا.

كما شهد اليوم الذكرى الـ91 لعيد الطيران المدنى المصرى، الذى يوافق 26 يناير من كل عام، ويأتى هذا التاريخ تخليدًا لإقلاع الطيار المصرى محمد صدقى من مطار برلين فى رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته الخاصة وطار بها منفردًا من برلين.

ومضى ينتقل من بلد إلى بلد آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930، وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار، كما كان فى استقباله محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات ونجيب الغرابلى وزير الحقانية وعدد من كبراء الأمة فى مقدمتهم الاقتصادى الوطنى محمد طلعت حرب.

ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات فى فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل فى مطار ألماظة وتم إعداده للطيران المدنى فى فبراير 1931 وافتتح رسميًا فى 2 يونيو 1932، وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران.

وتجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج واحتفالًا بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيدًا قوميًا للطيران المدنى المصرى.
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)
مطارات مصر تحتفل باليوبيل الذهبي وعيد الطيران المدني (صور)

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