لجان متابعة «تعليم الغربية» توقع عقوبات على المخالفين

وجه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتشكيل أربع لجان للمتابعة حيث ترأس وكيل الوزارة المجموعة الأولى، وبرفقته مدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الأمن، وقام بجولة متابعة لديوان إدارة بسيون التعليمية ومدرستين بصا الحجر وعزبة السعداوى.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبتكليف من الرقابة الإدارية بطنطا لمتابعة المدارس والدواوين بجميع الإدارات التعليمية.ورصدت اللجان، انتظام العاملين في الحضور والانصراف وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما أنه يتم تطبيق التناوب بين العاملين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وكذلك الإجازات الاستثنائية، كما تم رصد عددًا من السلبيات داخل أقسام الإدارة، منها عدم نظافة الحمامات وعدم وجود مطهرات داخل الحمامات، وعلى الفور تم تحويل المسؤول عن المبنى الى التحقيق وخصم ثلاث أيام من راتبه، كما تبين سلبيات أخرى وتم تحويل المتسبب الى التحقيقات، كما تلاحظ وجود تشوينات داخل الطرقات، وتم ازالتها اثناء الزيارة، بالإضافة إلى وجود سيارة مكهنة وتم بيعها بالإجراءات القانونية لصالح هيئة الخدمات الحكومية ولم يتم تسليمها حتى تاريخه وتم استعجال هيئة الخدمات الحكومية لسحبها، ووجه وكيل الوزارة لعمل بوابة حديدية لتأمين المطبعة السرية بالإدارة وعمل محضر فتح وغلق.كما قامت المجموعة الثانية برئاسة وكيل المديرية، بمتابعة المدارس الخاصة ببسيون وعددها ٣ مدارس، وتم رصد عدد من المخالفات في الأمن والسلامة، وعدم تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومخالفات مبانى، ومخالفات لائحة وكثافات.كما قامت المجموعة الثالثة برئاسة مدير عام التعليم الفنى، بمتابعة عدد ١٢ مدرسة بنفس الإدارة، وتلاحظ وجود عدد من السلبيات، منها عدم تطبيق التناوب بين العاملين، وعدم ضبط سجلات الحضور والانصراف، وتم تحويل المتسببين للتحقيق.أما المجموعة الرابعة، فقامت بمتابعة السناتر التعليمية، داخل مدينة بسيون، وتم إغلاق وتشميع أحد السناتر أمام المستشفى العام، حيث كان يتواجد أكثر من 100 طالب وطالبة من الصف الثالث الثانوي، مادهة اللغة الإنجليزية، والذي يقوم بالتدريس ليس من العاملين بالتربية والتعليم وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك، ثم توجهت لجنة متابعة السناتر بصحبة لجنة من مجلس ومدينة بسيون الى أماكن السناتر ووجدت مغلقة وتم التوجه الى قرية صالحجر وكذلك قرية كتامة وقرانشو ووجدت السناتر مغلقة لانتشار خبر قيام الرقابة الإدارية بمتابعة هذه السناتر.يأتي ذلك في اهتمام معالي الدكتور محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بطنطا، للوقوف على مدى انضباط وانتظام العاملين بدواوين ومدارس المحافظة، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالتناوب بين العاملين.