تعتبر شروط وإجراءات تعديل اشتراك التأمينات الاجتماعية، من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير من المواطنين بالبحث عنها خلال هذه الفترة، بعد التعديلات التي طرأت عليه مؤخرًا، حيث يريد المواطن معرفة تلك الإجراءات عبر المنصات الإلكترونية، حيث تسعى الدولة إلى توفير جميع الخدمات إلكترونيا بخاصة في هذه المرحلة التي يمر بها العالم بظروف صعبة نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الآلاف حول العالم.

شروط وإجراءات تعديل اشتراك التأمينات الاجتماعية

يريد الكثير من المواطنين الذين يشتركون في قانون التأمينات الاجتماعية في تغيير الاشتراك الخاص بهم، لإعادة ترتيب زيادة المرتب الشهري الذي تم الاتفاق عليه عند بدء صرف المعاش، حيث أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية تعديل الاشتراك الخاص بالمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.





الدستور " يستعرض خلال السطور القادمة الشروط التي ينبغي توافرها في المواطنين الذين يرغبون في تعديل الاشتراك الخاص بالتأمينات الإجتماعية، وهي:

-أن يكون قد مر ما لا يقل عن عام على اشتراك مقدم الطلب.





-ألا يكون المواطن المشترك في التأمينات قد تخطى سن الـ 53 عامًا عند وقت رغبته في تعديل الاشتراك.





-وفي حالة إذا طرأت ظروف مالية تخص المواطن، فإنه في هذه الحالة يجوز للمشترك تعديل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة.





-يجوز للمواطن المؤمّن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى عندما تتيح له الفرصة بذلك.





خطوات إجراءات التعديلات بالتأمينات الاجتماعية

حددت هيئة التأمينات الإجتماعية عدد من الاجراءات التي يستطيع من خلالها المواطن تعديل الاشتراك وهي: أن يقوم المشترك بتقديم طلب تعديل فئة إشتراك صاحب عمل على نموذج "57".





وتتضمن الاجراءات ايضا أن يسري تعديل دخل الاشتراك اعتباراً من يناير التالي لتاريخ تقديم الطلب.، وفي حالة الرغبة في تعديل الاشتراك إلى دخل أعلى من القديم، يتم الالتزام بأداء فروق الاشتراكات بمبلغ إضافي بنسبة 6% سنوياً من إجمالي هذه الفروق.



