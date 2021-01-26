محافظ البحيرة: نعمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاء مستشفى بدر المركزي

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن العمل يجرى بمستشفى بدر المركزي الجديدة على قدم وساق عقب استلام موقع المشروع حيث تم شد الشدة الخشبية لاستكمال صب الدور الأخير بها واستئناف العمل بها نظرًا للاحتياج الشديد لأهالي مركز بدر للمستشفى.وأشار إلى استئناف العمال بمعظم المشروعات التي كانت تعانى تعثر خلال الفترات السابقة عقب نهو كافة المشاكل المتعلقة بها لتوفير أفضل خدمات للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في شتى القطاعات مع دعم مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز.وأشار محافظ البحيرة أن المستشفى ستقام على مساحة ٥ آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وخمسة طوابق علوية، ويستوعب ١٠٠ سرير، و٤ غرف لإجراء العمليات، وطابق كامل للعلاج الاقتصادي.من الجدير بالذكر أنه تم تسليم موقع مشروع إنشاء المستشفى لاستكمال الأعمال بالمستشفى للشركة المنفذة عقب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على توجيه المبلغ المخصص لمحافظة البحيرة بمبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لصالح استكمال بناء مستشفى بدر المرکزي بقيمة ۸۰ ملیون جنيه والمتوقف الأعمال بها منذ عام ۲۰۱۷ بعد انتهاء حوالى ٤٠٪ من الإنشاءات.كما اعتمدت وزارة الصحة مقایسة الأعمال النهائية بقيمة ٣٢٦ مليون جنية، وتم سحب الأعمال من شركة المقاولات السابقة نظرًا لتقاعسها عن الالتزام بالبرنامج الزمني وعدم إتمام الأعمال، وتم إسناد أعمال الإشراف على أعمال المستشفى إلى مكتب الدراسات المتكاملة وتم إصدار أمر الإسناد لصالح شركة الإنتاج الحربي.