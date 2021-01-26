«توقعات إيجابية».. مؤسسات عالمية تؤكد تعافي الاقتصاد سريعا من أزمة كورونا

تسير مصر بخطى ثابتة فيما يخص تعافي الاقتصاد بعد الأزمة العالمية التي تعرضت لها دول العالم أكمله جراء انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العام 2020، وأثرت بالتأكيد على كبرى الاقتصاديات العالمية، لكن مع السعي الحكومي لإصلاح ما أفسده كورونا أصبح هناك أمل في تعافي الاقتصاد.ويظهر هذا الأمل جليًا في التوقعات الإيجابية التي تخرج كل فترة من مؤسسات اقتصادية عالمية تتوقع أن يتعافى الاقتصاد سريعًا، وتسرد مؤشرات إيجابية عنه في تنبؤ منها أن مصر ستعود كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.واتساقًا مع ذلك، فقد كشف أحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل نموًا يُقدر بـ0،2% في عام 2020، متوقعًا أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر قفزة ليصل إلى 4،5% في 2021، رغم ما خلفته جائحة كورونا من تبعات اقتصادية واجتماعية مُدمرة حول العالم.وقال تقرير "آفاق النمو الاقتصادي لعام 2021" وهو تقرير سنوي شامل للأمم المتحدة يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم للعام 2021- إن الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري تأتي مدعومة بتعاف قوي على مستوى الطلب المحلي، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات.ولم يكن ذلك هو التقرير أو التوقع الوحيد الذي يشير إلى تعافي الاقتصاد المصري قريبًا، إذ شهد الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة عدد من التوقعات العالمية الخارجية التي تتنبأ من الآن تعافيه وارتفاع معدلات النمو به خلال العام الجاري 2021، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز تلك التوقعات.في آواخر عام 2020، أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لذلك العام، وتوقع أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4%، ومحذرًا من وجود عدد من العقبات التنموية وأن العالم بحاجة لمزيد من التدابير من أجل السيطرة على الجائحة وتعزيز الاستثمار لدعم الانتعاش الاقتصادي.ومن أهم التوقعات التي خرجت وتنبأ بتعافي الاقتصاد، كان توقع توقع المؤسسة البحثية الإسبانية "فوكاس إيكونوميكس" وهي أحد كبرى المؤسسات البحثية الاقتصادية، التي توقعت أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% خلال العام المالي 2020، وبنسبة 3.7% خلال العام المالي 2021.أما مؤسسة "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني كان لها توقع بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال مطلع العام الجاري، حيث توقعت له نمو بمعدل 2.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6%، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022 بحسب "فيتش".وكان لدى صندوق النقد الدولي توقع جيد تجاه الاقتصاد المصري وتعافيه بعد أزمة فيروس كورونا، حيث توقع بأن مصر ستكون قادرة على أن تحافظ على معدل نمو إيجابي بنحو 2% خلال العام 2021، وأن يعود كما كان خلال العام المالي 2021 - 2022.وتنعكس تلك التوقعات على الإيرادات المصرية التي ارتفعت في عام 2020 إلى 529.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 430.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019، ويعتمد الارتفاع في الإيرادات على الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بحسب الكتاب السنوي لوزارة المالية.وفي أكتوبر الماضي، خرج توقع آخر من البنك الدولي الذي توقع أن يقفز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8% خلال العام المالي المقبل رغم أزمة فيروس كورونا، وقال البنك في تقريره إن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا نسبته 2.3% خلال العام المالي الجاري.وذكر البنك أنه في ظل سيناريو استمرار الجائحة حتى أوائل عام 2021، سينتشر تأثير كورونا خلال العامين الماليين الماضيين، مع توقع أن يكون التأثير المعاكس أكثر حدة في السنة المالية الحالية، قبل أن يعود للانتعاش في العام المالي المقبل.