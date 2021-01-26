تونس تدين محاولة الاعتداء الفاشلة على الرياض
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:31 م
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أدانت تونس بشدة، اليوم الثلاثاء، محاولة الاعتداء الفاشلة التي استهدفت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وجددت تونس– في بيان علي الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية- الإعراب عن تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لها في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الخطيرة التي تخالف القانون الدولي، وتمثل تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية ولاستقرار المنطقة.
وجددت تونس– في بيان علي الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية- الإعراب عن تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لها في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الخطيرة التي تخالف القانون الدولي، وتمثل تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية ولاستقرار المنطقة.