تونس تدين محاولة الاعتداء الفاشلة على الرياض

أدانت تونس بشدة، اليوم الثلاثاء، محاولة الاعتداء الفاشلة التي استهدفت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.وجددت تونس– في بيان علي الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية- الإعراب عن تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لها في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الخطيرة التي تخالف القانون الدولي، وتمثل تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية ولاستقرار المنطقة.