بعد 15 عاما على عرضه.. أشهر إفيهات فيلم «الباشا تلميذ»

كشف المخرج مجدي الهوارى مخرج فيلم «الباشا تلميذ» بعد 15 عاما من عرضه بعض كواليسه، وكتب قصة تصوير أحد مشاهد الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».وقال مجدي الهواري: «من كواليس المشاهد التي لا تنسي من أفلامي للعظيم حسن حسني، وكريزة ضحك أخرى لم تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب مفاجأة عم حسن علي الهوا وهو بيقول اعقلوا الكلمة، فاجئنا فضحكنا كلنا وضحك كريم عبد العزيز ومقدرش يوقف ضحك من ساعتها لحد النهاردة، كل مانفتكر أنا وهو ورامز جلال يوم تصوير المشهد ده تلقائية عم حسن حسني نضحك والله لحد دلوقتي وبعدين قال «اسأل شهاب ولا أنت مبتنزلش».تقدم «الدستور» اليوم أشهر إفيهات فيلم الباشا تلميذ.- دي دفعة 2001 دي دفعة عرابي.- ده مش تقرير ظابط ده تقرير أخصائي اجتماعي تروح تقوله في همسة عتاب.- أطلب لي حاجة بقى.- واحد بيرة للمرحومة.- ياااه عالكسفة اللي انت فيها يا حازم.- حازم حازم.. بسيوني بسيوني.- يا فاشل يافاشل.احنا هنا أسرة مع بعضينا.- اعقلوا الكلمة.- أصل انا فتانة.- حاولت أعمل حاجة صح.- ده انا اتغيرت عشانك.- محضر 15 محضر 16.- انتباه يا عسكري.. لا مش انتباه.- مش ده مش ده.- يارااااااجل.- احنا جايين نهدي النفوس ياعزمي.- وأنا سعيد جدًا كمان وخصوصًا لما عرفت انو أسمو حمزة ياسلام أسم في حمز كده.- مزه ايه ياعم ده ماتت قبل كده 3 مرات.- انت متعرفنيش ولا ايه انا مخبر اول.- شوف هفاجئك.- بنفس الصباع بنفس الصباااع.- يلا ياواطية وده وقته.- دى صاروخ دي؟ دي قاعدة صواريخ.