محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال رصف شارعى عبدالحليم محمود والرحاب

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قرب الانتهاء من أعمال رصف شارعى عبد الحليم محمود والرحاب استعدادا لافتتاح مجمع المواقف (الميناء البرى الجديد ) بشارع نهضة بورسعيد (البترول) سابقا.وأكد المحافظ أنه تمت أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية الأولى لتقاطع شارع عبد الحليم مع شارع الرحاب بجوار مسجد أم القرى ونادي كابسي باعتبار شارع الرحاب مدخل رئيس لمحافظة بورسعيد من محور 30 يونيو حتى شارع العبور اتجاه واحد، وتم أيضا اليوم أعمال الرصف بشارع قناة السويس بحي الضواحي بعد التنسيق مع جميع المرافق وحي الضواحي والأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.وأوضح محافظ بورسعيد أن الطرق المحيطة بالميناء البرى الجديد قد شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى تماشيا مع المشروعات الخدمية العملاقة التى تمت بالمنطقة مؤخرا وفى إطار خطة المحافظة لتحقيق أفضل واجهة حضارية بمداخل بورسعيد، مؤكدا أنه جارى الانتهاء من كافة الأعمال الجارية فى أقرب وقت استعدادا لافتتاح الميناء البرى الجديد قريبا.