«المحامين» تعلن أسماء اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الفرعيات

أعلنت نقابة المحامين، أسماء اللجنة التابعة لهيئة قضايا الدولة، والمعنية بالإشراف على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين المقررة فبراير المقبل.وجاء تشكيل اللجنة المشرفة كالآتي:المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى: نائب رئيس الهيئة "رئيسا".المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد: نائب رئيس الهيئة "نائبا لرئيس اللجنة".المستشار أمجد محمد سمير واصل: نائب رئيس الهيئة "عضوا".المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي: نائب رئيس الهيئة "عضوا".المستشار علي محمد علي ميدان: نائب رئيس الهيئة "عضوا".المستشار حربي عبد السميع أحمد علي: نائب رئيس الهيئة "عضوا".المستشار عادل محمد حسين: نائب رئيس الهيئة "عضوا".المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين: وكيل الهيئة "عضوا".المستشار د. إسماعيل منصور فرج رزق: مستشار مساعد ب "عضوا".