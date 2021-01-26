«المحامين» تعلن أسماء اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الفرعيات
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:54 م
محمد جعفرطباعة
أعلنت نقابة المحامين، أسماء اللجنة التابعة لهيئة قضايا الدولة، والمعنية بالإشراف على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين المقررة فبراير المقبل.
وجاء تشكيل اللجنة المشرفة كالآتي:
المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى: نائب رئيس الهيئة "رئيسا".
المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد: نائب رئيس الهيئة "نائبا لرئيس اللجنة".
المستشار أمجد محمد سمير واصل: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار علي محمد علي ميدان: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار حربي عبد السميع أحمد علي: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار عادل محمد حسين: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين: وكيل الهيئة "عضوا".
المستشار د. إسماعيل منصور فرج رزق: مستشار مساعد ب "عضوا".
وجاء تشكيل اللجنة المشرفة كالآتي:
المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى: نائب رئيس الهيئة "رئيسا".
المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد: نائب رئيس الهيئة "نائبا لرئيس اللجنة".
المستشار أمجد محمد سمير واصل: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار علي محمد علي ميدان: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار حربي عبد السميع أحمد علي: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار عادل محمد حسين: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين: وكيل الهيئة "عضوا".
المستشار د. إسماعيل منصور فرج رزق: مستشار مساعد ب "عضوا".