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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين» تعلن أسماء اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الفرعيات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:54 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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أعلنت نقابة المحامين، أسماء اللجنة التابعة لهيئة قضايا الدولة، والمعنية بالإشراف على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين المقررة فبراير المقبل.

وجاء تشكيل اللجنة المشرفة كالآتي:
المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى: نائب رئيس الهيئة "رئيسا".
المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد: نائب رئيس الهيئة "نائبا لرئيس اللجنة".
المستشار أمجد محمد سمير واصل: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار علي محمد علي ميدان: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار حربي عبد السميع أحمد علي: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار عادل محمد حسين: نائب رئيس الهيئة "عضوا".
المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين: وكيل الهيئة "عضوا".
المستشار د. إسماعيل منصور فرج رزق: مستشار مساعد ب "عضوا".

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