حاكم نيو جيرسى: نحتاج لمزيد من جرعات لقاح كورونا

قال حاكم ولاية نيو جيرسي، فيل ميرفي، إن الولاية تحتاج لجرعات أكثر من لقاح فيروس كورونا المستجد لتفي بخطة التلقيح، والتي تستهدف تطعيم 70% من سكان الولاية خلال 6 أشهر.وأضاف ميرفي - في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء - "نحتاج لجرعات أكثر.. نحتاج نحو ضعفين أو ثلاثة أضعاف الشحنة الموردة لنا أسبوعيا الآن"، موضحا بالقول إن المعروض غير كافٍ لتلبية الطلب.وفي السياق ذاته، قال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو، إن المدينة تعاني من نقص في إمدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأضاف دي بلاسيو: "لا نملك جرعات لقاح تقريبا.. الموجود لا يكفي لخلق فرص جديدة لتطعيم المواطنين ولا لتحديد موعد لتلقي الجرعة الثانية لمن حصلوا على اللقاح بالفعل.. نحتاج الآن لمئات الآلاف من الجرعات الإضافية أسبوعيا"، موضحا أن المدينة تملك 7 آلاف و710 جرعات للقاح.