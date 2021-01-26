«الشيوخ الأمريكى» يصادق على تعيين أنتونى بلينكن وزيرًا للخارجية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد جو بايدن منصبه.وتجاوز وزير الخارجية الجديد الغالبية المطلوبة لتأكيد تعيينه والبالغة 51 عضوا ونال العديد من أصوات الجمهوريين، علما بأن التصويت مستمر.