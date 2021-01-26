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مصر

«دفعة الفريق العصار» فى زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:58 م
«دفعة الفريق العصار
«دفعة الفريق العصار
إيمان ماهر
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التقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس، 6 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية.

جاءت الزيارة تعبيرًا من النواب عن امتنانهم وتقديرهم للأكاديمية الوطنية للتدريب على ما اكتسبوه من مهارات وخبرات علمية وعملية خلال فترة البرنامج التدريبية.

قالت رشا عن الزيارة: "من الطبيعي أن يعود خريجو الأكاديمية لها باعتبارها مكانهم الأساسي والأصيل، وهذه الزيارة هي الأولى لهم بعد توليهم مناصبهم بالمجلسين، وقد أتوا لمشاركة خبراتهم المكتسبة خلال الفترة الماضية".

أوضحت منال هلال، عضو مجلس النواب، أن توليها مقعدًا بالبرلمان هو شرف وفخر كبير لكنه مسئولية أكبر والمطمئن فيه أنهم لديهم بيت الخبرة الذي يلجأون إليه دائمًا للاستشارة وهو الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كشف عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، عن البرنامج قائلًا: "اكتسبنا منه خبرات كثيرة على المستويين الأكاديمي والعملي سواء من خلال البرنامج التدريبي أو الاحتكاك بخبرات زملائي بالبرنامج"، كما اعتبر تعيينهم بالبرلمان ثقة من الرئيس في خريجي الأكاديمية، وأن المسئولية الجديدة تختلف اختلافًا تامًا عن مسئولياتهم السابقة من حيث الشق السياسي والتنفيذي، مؤكدًا دور الأكاديمية في إكسابهم مختلف المعارف والتجارب في النظم السياسية والانتخابية والإدارة المحلية والإدارة عامة وإدارة المشروعات، وظهر ذلك جليًا من تعاملهم أثناء تنفيذ المسئولية الجديدة.

أظهرت راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، الفرق الذي لمسته في تغير شخصيتها في الفترة ما قبل وبعد البرنامج، مضيفةً: "الكنز في الأكاديمية هو الروح التي تخلقها الأكاديمية بين متدربيها، مما يجعلهم مترابطين مكونين عقدة مشبعة بمختلف الخبرات والمعارف".

كما أشاد محمد الساعي، عضو الشيوخ، بالبرنامج التدريبي وكبر حجم الاستفادة العائدة عليهم منه؛ وذلك بسبب منهجية وآلية الدراسة المُقدمة التي تختلف عن أي دراسة أكاديمية موجودة في عصرنا الحالي، حيث ركزت محاور الدراسة على الحوكمة والإدارة المحلية وإدارة الانتخابات وغيرها.

وأعربت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادتها بالعودة إلى صرح الأكاديمية الوطنية، متحدثةً عن الذكريات التي عاشتها خلال البرنامج التدريبي، وعن الأكاديمية التي علمتهم الكثير كالالتزام والعمل الجماعي وتطوير الذات، كما ثمنت على احتواء البرنامج لمختلف الخبرات في كافة المجالات.

وقالت نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، إنها قضت سنة مثمرة بالبرنامج، ما زاد ارتباطها بالأكاديمية، إضافة إلى أن البرنامج أشبعها بالكثير من الموضوعات الجديدة والتجارب المختلفة.

ووجه خريجو دفعة الفريق محمد العصار رسالة إلى متدربي البرنامج الحاليين، بأن يجتهدوا ويستثمروا وقتهم بالأكاديمية ويستفيدوا من تجاربهم، مشددين على وجود هدف واحد يجمعهم وهو أن نعلى بمصر دائمًا، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح.

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