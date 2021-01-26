مرشحة بايدن لوزارة التجارة تتعهد بحماية شبكات الاتصالات الأمريكية من الصينيين

تعهدت جينا ريموندو، مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئاسة وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بحماية شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة من شركات صينية مثل هواوي وزد.تي.إي كورب.وقالت ريموندو، حاكمة ولاية رود آيلاند، في شهادة أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "سأستخدم كل الأدوات التي تحت تصرفي إلى أقصى حد ممكن لحماية الأمريكيين وشبكتنا من التدخل الصيني أو أي نوع من التأثير غير المباشر".ووافق الكونجرس في ديسمبر على تخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل استبدال معدات هواوي وزد. تي. إي كورب في الشبكات الأمريكية.