أيمن محسب: نرفض أي تدخل في شئوننا الداخلية وحقوق الإنسان بمصر مصانة

أكد أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن أي تدخل في الشئون الداخلية لمصر أمر مرفوض جملة وتفصيلا لافتا إلى أن البعض يتخذ من حقوق الإنسان مبررا للتدخل في شئون الدول الأخرى بهدف التأثير على قرارها وإثارة الفوضى والقلاقل داخلها.وقال محسب في بيان له اليوم، أن مصر تسير بخطى ثابتة في كثير من القطاعات وبالرغم من النجاحات التي حققتها الدولة في مختلف الأصعدة إلا أن الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليا وسط كم الصراعات في المنطقة قد لا يروق للبعض وهو الأمر الذى يدفعهم للهجوم غير المبرر على الدولة المصرية.وأكد محسب أن مصر ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا توجد انتهاكات في هذا القطاع لذا من المؤسف أن يعلن نواب من الكونجرس الأمريكي الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، ففي بلادنا لا توجد دعوة من أي عاقل لدولة أجنبية كي تتدخل في شئوننا.ولفت عضو مجلس النواب إلى أن محاولات الضغط على مصر بذريعة حقوق الإنسان ستبوء بالفشل فالمجتمع المصر يلتف حول قيادته السياسية ولا مجال للتراجع عن الخطوات التي اتخذتها الدولة للنهوض والتقدم والحفاظ على استقرارها السياسي والطفرة الاقتصادية الملموسة.