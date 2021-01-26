جونسون: أتحمل تجاوز وفيات كورونا 100 ألف

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، تحمله كامل المسئولية بتجاوز عدد وفيات وباء كورونا 100 ألف بعموم المملكة منذ بدء ظهور الوباء.وقال جونسون في تصريحات مساء اليوم، إن حكومته قامت بكل ما يمكن القيام به لتقليص الخسائر بالأرواح بسبب كورونا.يذكر أن المملكة المتحدة أصبحت أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بكورونا، ما يؤكد خطورة الأزمة في بريطانيا التي يعول في شكل كبير على حملات التلقيح.وأظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة البريطانية تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى مئة ألف و162 وفاة.