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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولون بريطانيون: أمن البلاد يعتمد على التعاون من جانب الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:39 م
خروج بريطانيا من
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قال مسئولون أمنيون بريطانيون اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت "صفقة جيدة" للحفاظ على سلامة بريطانيا، لكن أمنها المستقبلي يعتمد على التعاون من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

ونتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي - والاتفاق التجاري المبرم مع بروكسل في ديسمبر الماضي - فقدت أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وإنجلترا إمكانية الوصول إلى نظام معلومات الشرطة الأوروبية "اليوروبول"، وقاعدة بيانات الاستخبارات والمعلومات الجنائية المركزية في أوروبا، بالإضافة إلى نظام معلومات شينجن 2، وقاعدة بيانات للأمن ومراقبة الحدود.

وفي جلسة استماع للجنة بمجلس اللوردات، قال ستيف رودهاوس، المدير العام للعمليات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فى بريطانيا، إن الوكالة الحكومية أرادت أن تظل جزءًا من نظام معلومات شينجن 2 لكن التكتل قال إنه "لا يوجد أساس قانوني" لذلك.

وأوضح أن الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول 24 ساعة طوال أيام الأسبوع "يكرر إلى حد كبير "الدخول الذى كان من الممكن ان تحصل عليه بريطانيا في السابق، لكن نجاحها يعتمد على تعاون جميع البلدان.

وذكر رودهاوس أن بريطانيا فقدت الحصول على 40 ألف تنبيه بشأن الأشخاص المطلوبين بعد الخروج من نظام مغادرة نظام معلومات شينجن 2، لكنها تلقت نفس عدد التنبيهات من الإنتربول.

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