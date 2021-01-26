نائب بالشيوخ يرفض تدخلات أحد أعضاء الكونجرس في شؤون مصر









عبّر أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، عن استيائه من تصريحات أحد نواب الكونجرس الأمريكي بتدخله في شؤون مصر، مطالبًا أن يهتموا بشؤون بلادهم الداخلية، بعدما جرى وعاينه العالم على مدار الأيام الماضية.وأكد عضو الشيوخ، في تصريحات اليوم، رفضه التام لتصريحات نواب الكونجرس الذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع في الداخل المصري، موضحًا أن مصر تعلي من شأن حقوق الإنسان وهناك سيادة للقانون وعدم التدخل في أحكام القضاء، كما أن هناك حرصا من جانب مصر للعمل على تعزيز الاستقرار في مصر والإقليم، بالنظر إلى اضطرابات وعمليات اقتتال شديدة وحروب أهلية في العديد من دول المنطقة.أضاف محسن أنه ليس من حق عضو من النواب لدولة التدخل فى شئون دولة أخرى، لافتًا إلى أن أعضاء المجالس النيابية انتخبتهم الشعوب للدفاع عن قضايا وطنهم وحقوق شعبهم مطالبا نائب الكونجرس الاهتمام بمشاكل شعبه الذى انتخبه بعيدا عن الشأن المصرى.وواصل عضو الشيوخ أن مصر ترفض في المطلق التدخل في شؤونها كما هى لا تتدخل في شؤون أي أحد آخر، لا يوجد عندنا مصطلح المعتقل السياسى من الأساس، فهو يستخدم للمتاجرة في البيانات قائلًا: "عندنا لا يوجد معتقلون سياسيون، لكن هى قضاية تمثل خروجا على القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم وكلاهما قضاء نزيه مستقل لا ينظر ولا يخضع لأى اعتبارات سياسية.وقال محسن لم يعد مقبولًا بعد كل ما بات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لا وجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدًا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء الذين يحاولون التدخل في شؤوننا.