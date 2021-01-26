بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بكورونا

باتت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يؤكد خطورة الأزمة في هذا البلد الذي يعول في شكل كبير على حملات التلقيح.وأظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 100 ألف و162 وفاة.