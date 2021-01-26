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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد تعزيز التعاون مع أمريكا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:13 م
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الحرص على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، وذلك لدى لقائه اليوم الثلاثاء، مع نائب قائد القوات الأمريكية بإفريقيا (افريكوم) للتعاون العسكري المدني السفير آندرو يونج، والأدميرال هايدي بيرج مديرة استخبارات قوات الآفريكوم، والمقدم جاكوب داي الملحق العسكري الأمريكي في السودان، والرائد راين أوروسو، رئيس الموظفين لنائب قائد الآفريكوم، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير محمد شريف عبدالله، والقائم بالأعمال الأمريكي في السودان برايان شوكان.

وقال حمدوك: إن اتفاق سلام السودان يُمهد الطريق لإنهاء الصراعات ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، مشيدا بدور الولايات المتحدة الأمريكية في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة الحصانة السيادية للسودان.

وذكر مجلس الوزراء السودان، في بيان، أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات المختلفة بما فيها التعاون العسكري بما يخدم مصلحة الشعب السوداني وحكومته، خصوصًا أن السودان يستشرف عهدا جديدا بعد الثورة التي من أولوياتها إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية بما يتفق ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، وذلك في ظل رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأوضح نائب قائد قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا السفير أندرو ينج، في تصريح صحفي، أن زيارته للسودان تأتي في إطار تأييد ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للانتقال التاريخي للسودان نحو حكومة ديمقراطية، مرحبا بالتطور التاريخي المهم الذي حققه الشعب السوداني.

وأضاف في هذا الجانب أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل الجماعي مع شعب وحكومة السودان في عملية الانتقال ونحن فخورون بأن نكون شريككم الأول، مشيدا بالتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها بالبلاد.

وذكر أن زيارته هذه تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التاريخية الناجحة التي قام بها عدد من أعضاء الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى زيارات إضافية لعدد من المسئولين الأمريكيين خلال الأسابيع المقبلة لتعزيز الشراكة مع السودان.

وأكد تأييد الولايات المتحدة الأمريكية للجهود التي بذلتها حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام وإنهاء النزاعات وتأسيس حكومة شفافة تعمل لمصلحة كل الشعب السوداني، مشيرا إلى أن تجاوز التحديات يتطلب إصرارا من القيادة وتعزيز القدرات.. وقال: "الطريق قد يكون فيه صعوبات ولكني متأكد من قدرتنا على تجاوزها ١٠٠٪ والمضي إلى الأمام".

يذكر أن زيارة نائب قائد القيادة الأمريكية والوفد المرافق له تُعد الأولى للسودان.

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