ارتفاع الإنتاج العالمي من الصلب الخام 5.8% على أساس سنوي

أظهرت بيانات من الاتحاد العالمي للصلب (وورلد ستيل)، الثلاثاء، أن إنتاج الصلب الخام في العالم ارتفع 5.8% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي إلى 160.9 مليون طن.أشارت البيانات إلى أن إنتاج الصلب الخام في الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن، زاد 7.7% إلى 91.25 مليون طن في ديسمبر مقارنة مع الشهر نفسه في 2019.