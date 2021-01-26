رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس برئاسة المحاسب احمد خشانة، رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، بمقر مبنى الإرشاد بمدينة الإسماعيلية، بهدف تبادل الرؤى حول الموضوعات الاقتصادية والسياسية.تناول الوفد النيابي والذى ضم كلا المحاسب احمد خشانة، ودكتور سيد عبده وحافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ وسيد عبد الحميد عضو مجلس النواب، عددا من الموضوعات التى تهم ابناء السويس والاتفاق على عدة خطوات متميزة ستحمل العديد من الأخبار السارة.من جانبهم، أشاد النواب بالجهود التنموية المبذولة من قبل هيئة قناة السويس، معربين عن تطلعهم لمزيد من الدعم والتطوير للخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين عبر المرافق الخدمية التابعة للهيئة خلال الفترة القادمة.شملت الزيارة، عرضا تقديميا عن أبرز المشروعات التنموية التي تتبناها الهيئة بمنطقة القناة خلال الآونة الأخيرة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع. كما شملت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة وشرح الأبعاد والأهمية التى أضافتها هذه القناة الى مصر.