رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:31 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
كريم أنور
طباعة
استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالسويس برئاسة المحاسب احمد خشانة، رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، بمقر مبنى الإرشاد بمدينة الإسماعيلية، بهدف تبادل الرؤى حول الموضوعات الاقتصادية والسياسية.

تناول الوفد النيابي والذى ضم كلا المحاسب احمد خشانة، ودكتور سيد عبده وحافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ وسيد عبد الحميد عضو مجلس النواب، عددا من الموضوعات التى تهم ابناء السويس والاتفاق على عدة خطوات متميزة ستحمل العديد من الأخبار السارة.

من جانبهم، أشاد النواب بالجهود التنموية المبذولة من قبل هيئة قناة السويس، معربين عن تطلعهم لمزيد من الدعم والتطوير للخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين عبر المرافق الخدمية التابعة للهيئة خلال الفترة القادمة.

شملت الزيارة، عرضا تقديميا عن أبرز المشروعات التنموية التي تتبناها الهيئة بمنطقة القناة خلال الآونة الأخيرة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع. كما شملت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة وشرح الأبعاد والأهمية التى أضافتها هذه القناة الى مصر.
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقى أعضاء النواب والشيوخ (صور)

موضوعات متعلقة

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صحيفة بريطانية تعلن أهم كتب 2021 وأبرزها لإيشيجورو وبيل جيتس

مواقع التواصل الاجتماعي.. طريق لـ«الخيانة الزوجية وخراب البيوت»

تردد قناة إم بي سي العراق

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

أيام زمان

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقي؟

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

الأنبياء فى مفردات الحارة المصرية

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»