وفاة والدة طبيب بكفر الشيخ بفيروس كورونا

أكد مصدر طبي مطلع بمحافظة كفر الشيخ، وفاة فادية عزام، والدة الطبيب محمد كمال رزق، استشاري التخدير وعضو نقابة أطباء كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يقبع فيه نجلاها الدكتور محمد كمال وشقيقه أيمن في قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي للعلاج من الفيروس.وأشار المصدر، إلى أن وفاة فادية عزام، جاء عقب وفاة زوجها كمال رزق متأثرًا أيضا بإصابته بفيروس كورونا.وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في وقت سابق اليوم، أنه تم البدء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس الكورونا المستجد، وذلك بمستشفى بلطيم المركزى.وأكدت وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفي إطار الخطة الشاملة لمواجهة كورونا، وخصوصًا الأطقم الطبية الذين هم على خط المواجهة مع هذا الوباء.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.