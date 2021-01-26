البحرين والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الثنائى

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أنه تم أيضا - خلال الاتصال - بحث المسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.