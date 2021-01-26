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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤتمر أممي للسلام يدعم إعادة الإدماج والسلم المجتمعي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:36 م
مؤتمر أممي للسلام
مؤتمر أممي للسلام
وكالات
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وقعت اتفاقية سلام، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر السلام المحلي المنعقد في الحبانية بمحافظة الأنبار على بعد 260 كيلومترا غرب العاصمة بغداد، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تسمح بعودة 524 أسرة نازحة وصمت بسبب انتماء أحد أفرادها إلى تنظيم داعش الإرهابي إلى أماكن سكناهم الأصلية.

وجاء في بيان للبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، أنه من خلال جلسات الحوار والوساطة المكثفة التي يسرتها لجنة الحبانية المحلية للسلام وبدعم من الحكومة المحلية، تم تطوير اتفاقية السلام وخطة العمل الملحقة بها لضمان ديمومة السلم المجتمعي وإعادة ادماج تلك الأسر مع المجتمع.

وشارك في المؤتمر فعاليات المجتمع المحلي من الأجهزة الأمنية، والعشائر ورجال الدين والمجتمع المدني، وممثلون عن الشباب والنساء وممثلون عن الأسر النازحة.

ووفقًا للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، فإن: "تشجيع عودة وإعادة دمج النازحين ومن ضمنهم الأسر التي وصمت بسبب انتماء أحد افرادها إلى داعش لمواطنهم الأصلية من خلال تنفيذ خطط عمل إعادة الإدماج وتحقيق السلم المجتمعي أمر أساسي لتحقيق الحلول المستدامة للنازحين خاصة بعد إغلاق المخيمات وسيستمر العمل في هذا البرنامج طوال عام 2021 لضمان المضي قدمًا بجهود احلال السلام والاستقرار في المناطق المحررة في العراق".

ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمل 24 لجنة سلام محلية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار مع التخطيط الجاري لتشكيل لجان إضافية في ديالى وكركوك، وتلعب هذه اللجان دورًا أساسيًا في حل النزاعات، والحث على التعايش السلمي، وتمكين القيادات المختلفة لتعزيز التماسك المجتمعي،وفقا للبيان.

يأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع دعم جاهزية المجتمعات لإعادة دمج النازحين من الأسر التي وصمت بسبب انتماء أحد افرادها لداعش الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

يتم تنفيذ مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتدخلاته في إطار برنامج التماسك المجتمعي في العراق بدعم من حكومتي الدنمارك وألمانيا.

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