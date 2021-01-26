لا نية للتأجيل.. تباين آراء أولياء الأمور حول قرار «التعليم»

لا صوت يعلو في القطاع التعليمي بمصر الآن عن آلية الامتحانات التي تخص امتحانات النقل، بالتأكيد ستكون مختلفة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، في وقت يطالب فيه بعض أولياء الأمور بتأجيل تلك الامتحانات فترة زمنية حتى تهدأ أوضاع الفيروس التاجي.وخلال العام الماضي ومع الظهور الأول لفيروس كورونا في مصر، لجأت التعليم إلى الاكتفاء بالفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وبدء التعليم إلكترونيًا عن بعد، والاستعاضة بأبحاث علمية بديلًا عن الامتحانات تقويضًا لجائحة فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى بين الطلاب.واتساقًا مع ذلك، حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبات التأجيل أو اجراء الامتحانات إلكترونيًا مرة آخر لصفوف النقل، حيث نفى فكرة إلغاء امتحانات أو تأجيلها لشهر مايو المقبل وإجراء امتحان موحد للترمين الأول والثاني.شدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء اجازة نصف العام يوم ٢٠ فبراير القادم، مؤكدًا على عدم وجود نية لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول أو إقامتها في مايو القادم تحت أي ظرف."الدستور" في التقرير التالي استطلعت آراء عدد من أولياء أمور طلاب صفوف النقل، وتباينت الآراء حيث أيد بعضهم حديث الوزير بعد إلغاء الامتحانات أو تأجيل لأن تلك الشهور محسوبة من أعمار ابنائهم، والبعض الآخر رجح فكرة التأجيل حفاظًا على الطلاب.ترفض رباب عاطف، ثلاثينية، ولديها طفلين في الصف الأول والثاني الإعدادي، فكرة عدم تأجيل أو إلغاء امتحانات صفوف النقل، قالت: "الحديث عن ذلك الأمر من قبل التعليم سابق لآوانه، لأنه لا بد من وجود مرونة في التعاطي مع أوضاع الوباء، فإذا تفشى وجب تأجيل الامتحانات".وأضافت: "لا بد من وجود آلية ترضي جميع الأطراف، ويتم من خلالها إمتحان الطلاب وفي نفس الوقت الحفاظ على أرواحهم"، مشيرة إلى أنها تؤيد فكرة تأجيل الامتحانات حتى انتهاء فصل الشتاء والخروج من ذروة تفشي فيروس كورونا".وأشارت إلى أن هناك بدائل كثيرة يمكن الاعتماد عليها لإجراء امتحانات صفوف النقل، لاسيما أنهم ليسوا مثل طلاب الثانوية العامة، مضيفة: "العام الماضي كان مريحًا للغاية ومطمئنًا حين تم استبدال الامتحانات بالأبحاث وعلى الوزارة أن تلجأ لذلك الحل مرة آخرى.خالفتها في الرأي سهير عامر، عشرينية، من منطقة الجيزة، والتي رأت أنه لا بد من إجراء الامتحانات في موعدها حتى لا يتم تأخير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتبعية: "تلك الأيام مأخوذة من أعمار ابنائنا، فلا بد من الإسراع في انتهاء ذلك العام الدراسي".وأضافت: "العام الماضي تم اجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها وشكلها المعتاد ولم يحدث تغيير سوى في امتحانات صفوف النقل فقط، لاسيما أن التعليم التعليم استطاعت إجراء الامتحانات في موعدها العام الماضي وبشكل سليم، متخذة كل الاجراءات الوقائية اللازمة".وأوضحت: "أصبحنا نخاف كل فترة من فكرة التأجيل لأن تلك الشهور والسنين من عمر ابنائنا ونريد الانتهاء منها حتى يلتحقوا بالثانوية العامة والجامعات"، مشيرة إلى أنه يجب تحضير المدارس والاجراءات الوقائية وعقد الامتحانات في موعدها دون تأجيل.وعن النصائح التي من الممكن أن يتبعها أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات لحماية ابنائهم من العدوى، قال الدكتور طه عبدالحميد، استشاري أمراض الصدر، أن المناعة هي أهم شيء يركز عليه أولياء الأمور في الوقت الحالي، فلا بد من تجهيز مناعة الطلاب قبل الامتحانات.وأوضح لـ"الدستور" أن بعض أولياء الأمور يظنون أن تقوية المناعة لا تتم إلا من خلال الأدوية والفيتامينات وهو أمر خاطىء، فهناك مأكولات طبيعية تعادل نفس ما تعطيه الأدوية وتكون أعلى قيمة غذائية وفائدة منها.وأضاف: "لا بد من ممارسة الرياضة، والاهتمام بوجبتي الفطاء والغذاء وكل العناصر الغذائية التي من الممكن أن تحتويها، وكذلك الاهتمام بالاجراءات الوقائية للطلاب أثناء النزول إلى الامتحانات لضمان عدم انتشار العدوى بينهم".