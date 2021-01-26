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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس جنوب إفريقيا يعرب عن قلقه من قومية اللقاحات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:43 م
رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا،
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أعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، عن قلقه من "قومية اللقاحات" المضادة لفيروس (كورونا) المستجد.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، خلال قمة المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الذي يعقد افتراضيًا هذا العام بسبب وباء كورونا حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية الثلاثاء، إن "الدول الغنية في العالم انطلقت وحصلت على جرعات كبيرة من اللقاحات من قبل المطورين والمصنعين لهذه الأمصال، وقامت بعض الدول بفعل ما هو أبعد من ذلك وحصلت على ما يصل إلى أربعة أضعاف ما يحتاجه سكانها، وذلك بهدف تخزين تلك اللقاحات".

أضاف: "هذا حدث على نحو أدى لاستبعاد الدول الأخرى في العالم التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك"، داعيا الحكومات إلى الإفراج عن الفائض من اللقاحات التي تم التعاقد عليها وتخزينها، وأكد أن "إنهاء الجائحة على مستوى العالم سيتطلب تعاونا أكبر في توزيع اللقاحات؛ بما يضمن عدم ترك أي دولة بمعزل عن هذا الجهد".

أشار رامافوزا، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى أنه خلال الجائحة تصرفت القارة الإفريقية "كوحدة واحدة"، مضيفا أن فرقة العمل الخاصة بالقارة تمكنت من تأمين 270 مليون جرعة لقاح أولية للدول الإفريقية من المصنعين، إضافة إلى 600 مليون جرعة متوقعة من مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

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