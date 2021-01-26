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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الطاقة تطلق لجنة عالمية لمعالجة تداعيات التحول إلى الطاقة المتجددة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:10 م
وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية
وكالات
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أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، تدشين لجنة عالمية لمعالجة تأثير الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة على التوظيف والمجتمع.

تضم اللجنة، التي ترأسها الدنمارك، وزراء الطاقة من كندا والنرويج والمكسيك وسلطنة عمان. وسينضم إليها أيضا مسئولون بقطاع الطاقة في الولايات المتحدة في الوقت الذي تغير فيه واشنطن مسارها تحت قيادة الرئيس جو بايدن، الذي تعهد بالتصدي لتغير المناخ.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "نعتقد أن النجاح الحقيقي لهذا التحول يتوقف بشكل حاسم على ما إذا كان المواطنون سيستفيدون من الفرص أم لا، وكذلك على كيفية تعاملنا مع ما يواجهنا خلال عمليات التحول إلى الطاقة النظيفة".

أضاف في ندوة عبر الإنترنت: "ستتغير العمالة وستكسب بعض القطاعات بشكل كبير، بينما سيتراجع البعض الآخر حتمًا. ستحتاج الحكومات إلى الاستعداد بشكل استباقي للتغيير وحماية المتضررين".

قالت الوكالة التي مقرها باريس هذا الشهر إن الانبعاثات العالمية التي هبطت بشكل حاد في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا، سترتفع في 2021 ما لم تتخذ الحكومات إجراءات.

وتستضيف بريطانيا قمة في جلاسكو في نوفمبر تهدف إلى وضع أهداف عالمية للتصدي لتغير المناخ.

وقال بيرول إنه متفائل بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستنضم إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى في التعهد بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول منتصف القرن.

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