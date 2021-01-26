السعودية والعراق يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس العراقي، برهم صالح، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة، وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي- العراقي.