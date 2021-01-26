محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:51 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحى بالفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى، والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني، لتجهيز 134 سريرًا لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، منها 24 سريرًا عناية مركزة، لافتًا إلى العمل لاستكمال تطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفى.
وشدد محافظ الفيوم على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقًا، خاصة أن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا، لاسيما أن المستشفى سيمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.
ووجه المحافظ بسرعة تجهيز مستشفى الصدر ليعمل بكامل طاقته بعد تطويره ورفع كفاءته، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفي التأمين الصحي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحى بالفيوم.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى، والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني، لتجهيز 134 سريرًا لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، منها 24 سريرًا عناية مركزة، لافتًا إلى العمل لاستكمال تطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفى.
وشدد محافظ الفيوم على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقًا، خاصة أن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا، لاسيما أن المستشفى سيمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.
ووجه المحافظ بسرعة تجهيز مستشفى الصدر ليعمل بكامل طاقته بعد تطويره ورفع كفاءته، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفي التأمين الصحي.
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر