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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:51 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر الفيوم، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحى بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى، والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني، لتجهيز 134 سريرًا لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، منها 24 سريرًا عناية مركزة، لافتًا إلى العمل لاستكمال تطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفى.

وشدد محافظ الفيوم على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقًا، خاصة أن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة، في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا، لاسيما أن المستشفى سيمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.

ووجه المحافظ بسرعة تجهيز مستشفى الصدر ليعمل بكامل طاقته بعد تطويره ورفع كفاءته، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفي التأمين الصحي.
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر
محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر

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