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مصر

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان التاسع

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:14 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
أحمد عاشور
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يبحث الشباب وأصحاب الدخل المتوسط، عن خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان التاسع، لاستلام الشقق الخاصة بهم التي قدموا عليها.

وتوفر "الدستور" خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان التاسع.

وقد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان التاسع، ويهتم المواطنون بالإستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومي، والراغبين في الحصول على أى وحدات شقق الإسكان الإجتماعي في مصر حاليا.


خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان التاسع


- يدخل الراغب في الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (من هنا)
- كتابة الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الإستعلام.

وقد حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق أخرى للإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان التاسع.

ووفر صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

والطريقة الثالثة هي الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن ارسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها (من هنا).


وكشف صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن عدد الوحدات التي سيتم تنفيذها والتي تصل لنحو 170 ألف وحدة لحاجزي شقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المليون وحده.

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وأضاف البيان الصادر عن صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في المعتاد عدد الحاجزين يكون أكبر من عدد الشقق المتاحة، ويتم تنفيذ وحدات أقل من الحاجزين حوالي 15% وذلك حسب الدراسات السابقة فإن 15% من الحاجزين لا يستكملون الإجراءات، فيكون هناك نسبة إحتياطية.

وقد تبنت الدولة أضخم مشروع في تاريخ مصر يتم تنفيذه 725 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات بكافة المحافظات والمدن الجديدة تشمل تنفيذ وحدات مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط غير مُحمل عليها سعر الأرض أو المرافق أو الخدمات كما يتم تقديم دعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 الى 25 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عامًا بفائدة مدعمة من البنك المركزى، تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 414 ألف وحدة، ويتم توفير خدمات للوحدات لجعل الحياه فيها كريمة ومتكاملة من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء.

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