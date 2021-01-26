خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان التاسع

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موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي فى أرض مطار إمبابة



وأضاف البيان الصادر عن صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في المعتاد عدد الحاجزين يكون أكبر من عدد الشقق المتاحة، ويتم تنفيذ وحدات أقل من الحاجزين حوالي 15% وذلك حسب الدراسات السابقة فإن 15% من الحاجزين لا يستكملون الإجراءات، فيكون هناك نسبة إحتياطية.وقد تبنت الدولة أضخم مشروع في تاريخ مصر يتم تنفيذه 725 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات بكافة المحافظات والمدن الجديدة تشمل تنفيذ وحدات مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط غير مُحمل عليها سعر الأرض أو المرافق أو الخدمات كما يتم تقديم دعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 الى 25 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عامًا بفائدة مدعمة من البنك المركزى، تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 414 ألف وحدة، ويتم توفير خدمات للوحدات لجعل الحياه فيها كريمة ومتكاملة من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء.