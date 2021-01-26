خطوات حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين







خطوات حجز الكشف الطبى لسيارات المعاقين أطلقت وزارة الصحة، موقع إلكتروني يختص بحجز الكشف الطبى لسيارات المعاقين، ولمن يرغب من ذوي الإعاقة الحصول على سياره معفاه من الجمارك، يتبع الخطوات التالية:



قبل الخطوات التي نقدمها لكم بطريقة سهلة وبسيطة، يجب على أصحاب ذوي الإعاقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الإجتماعى قبل التقديم.



- أولي الخطوات، هى الدخول على الموقع الإلكترونى المختص بحجز الكشف الطبى وهو (



- ثم يقوم المواطن من أصحاب ذوي الإعاقة الدخول على حجز موعد الكشف الطبى للحصول. على سيارة معفاه من الجمارك.



- بعد ذلك يقوم المواطن من ذوي الإعاقة بملء كافة البيانات التالية، وهى الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ورقم التليفون.



- ثم يتم اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، ومنها الحركية، والسمعية، والبصرية، والذهنية، والنفسية، وأمراض دم، أمراض قلب.



- ملحوظة، إذا كان مواطن ذوي الإعاقة قاصرا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل بيانات، اسم ولي الأمر أو الوصي، والرقم القومي، وصفته.



- ثم يتم اختيار مكان الكشف الطبي، "الإدارة العامة للمجالس الطبية، والمجلس الطبي العام بالإسكندرية، والمجلس الطبي العام بسوهاج".



- ثم يتم اختيار تاريخ الكشف الطبي.



- وبعد ذلك اختيار الجمرك المطلوب، بمعنى الجمرك الذي يرغب مواطن ذوي الإعاقة الحصول علي السيارة منه.



- يتم الضغط على حفظ البيانات.



- بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.



- تتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة.



- يرجى العلم بأن كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.



يجب أن يعلم المواطنين أصحاب ذوي الإعاقة، لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة. ونستعرض خلال التقرير التالى كافة الشروط الواجب توافرها من أجل حصول ذوي الإعاقة على سيارات معفاة من الجمارك، وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، ولائحته التنفيذية، الذى أعطى للعديد من ذوي الإعاقة امتيازات مختلفة وحقوق متعددة، منها حصول سيارة دون رسوم ومعفاة من الجمارك.أطلقت وزارة الصحة، موقع إلكتروني يختص بحجز الكشف الطبى لسيارات المعاقين، ولمن يرغب من ذوي الإعاقة الحصول على سياره معفاه من الجمارك، يتبع الخطوات التالية:قبل الخطوات التي نقدمها لكم بطريقة سهلة وبسيطة، يجب على أصحاب ذوي الإعاقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الإجتماعى قبل التقديم.- أولي الخطوات، هى الدخول على الموقع الإلكترونى المختص بحجز الكشف الطبى وهو ( من هنا )، ويوفر الموقع عدد من الأيقونات وهى التعليمات، الدخول للاستعلام، وحجز موعد للكشف الطبى.- ثم يقوم المواطن من أصحاب ذوي الإعاقة الدخول على حجز موعد الكشف الطبى للحصول. على سيارة معفاه من الجمارك.- بعد ذلك يقوم المواطن من ذوي الإعاقة بملء كافة البيانات التالية، وهى الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، والوظيفة، ورقم التليفون.- ثم يتم اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية، ومنها الحركية، والسمعية، والبصرية، والذهنية، والنفسية، وأمراض دم، أمراض قلب.- ملحوظة، إذا كان مواطن ذوي الإعاقة قاصرا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل بيانات، اسم ولي الأمر أو الوصي، والرقم القومي، وصفته.- ثم يتم اختيار مكان الكشف الطبي، "الإدارة العامة للمجالس الطبية، والمجلس الطبي العام بالإسكندرية، والمجلس الطبي العام بسوهاج".- ثم يتم اختيار تاريخ الكشف الطبي.- وبعد ذلك اختيار الجمرك المطلوب، بمعنى الجمرك الذي يرغب مواطن ذوي الإعاقة الحصول علي السيارة منه.- يتم الضغط على حفظ البيانات.- بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.- تتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة.- يرجى العلم بأن كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.يجب أن يعلم المواطنين أصحاب ذوي الإعاقة، لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

يبحث المواطنون على جوجل عن، حيث وفرت الحكومة المصرية سيارات معفاه من الجمارك لذوي الإعاقة، وفقا لعدد من الإجراءات، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية ذوي الإعاقة، والعمل على توفير كافة احتياجاتهم وتنمية قدراتهم.