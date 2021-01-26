«المصريين الأحرار» يكرم المنتخب المصري للكرة النسائية

كرم حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، المنتخب المصري لكرة القدم النسائية لدوره في إثراء المجال الرياضي وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة المصرية.بحضور اللواء حاتم باشات القائم بأعمال الأمين العام، والدكتورة هبه تراضي أمينة التنظيم، والدكتور عماد البناني رئيس لجنة الشباب والرياضة بالحزب، وحازم هلال أمين شئون المصريين بالخارج وعددا من أسر اللاعبات.وجاء ذلك اهتمامًا من الحزب بالشأن الرياضي وتدعيم المرأة المصرية في مسيرة الرياضة التي هي أحد محاور القوى الناعمة لبناء المجتمع وتحقيق دعائم السلام والتي حظت باهتمام واسع وغير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكونها أحد ركائز الأمن القومي.ووسط ترحيب الحزب بحضور لاعبات الكرة وأسرهن والتأكيد على الدعم الكامل لهن في مسيرة العطاء النشاط الرياضي لتحقيق النجاحات، وإشادة وشكر الأهالي واللاعبات وممثل عن طاقم التدريب للحزب على الاحتفاء بهم وتكريمهم.وعبّر الحزب عن تقديره لجهود الاتحاد المصري واللجنة الثلاثية لخدمة لاعبة كرة القدم، واهتمام المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري بذلك القطاع، متمنين له التوفيق والنجاح فيما يقوم به من مسؤوليات.وفي سياق متصل ثّمن رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، جهود الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، المهندس حسين لبيب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد.وبعث رئيس الحزب ببرقية إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للإشادة بالصورة المشرفة التي ظهرت بها منظومة الرياضة من استعدادات وتنظيم البطولات وآخرها بطولة كرة اليد رغم الظروف العصيبة من انتشار فيروس كورونا واتباع أقصى درجات الحذر والحيطة من إجراءات وقائية.