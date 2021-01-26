محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى عزل ملوى.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، والدكتور علي قاسم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.واستمع المحافظ إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.وقدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى عزل ملوى، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية.