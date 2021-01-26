محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:36 م
المنيا ـ على حسينطباعة
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى عزل ملوى.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، والدكتور علي قاسم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.
واستمع المحافظ إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.
وقدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى عزل ملوى، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، واللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، والدكتور علي قاسم، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية.
واستمع المحافظ إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.
وقدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى عزل ملوى، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إنه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية.
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى
محافظ المنيا يشهد بدء تلقيح الأطقم الطبية ضد كورونا بعزل ملوى