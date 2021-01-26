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سياسي

وكيل «تشريعية النواب»: تدخل الكونجرس الأمريكي بشئون مصر غير مقبول

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:31 م
إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي
مني هيبة
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أعرب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن اعتراضه على تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة، وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي لمصر.

وأضاف "الطماوي" أنه على أعضاء الكونجرس الأمريكي الاهتمام بشئون بلادهم، ومحاولة حل مشكلاتهم واحترام القانون الدولي.

وأكد أن مصر دولة قانون ومؤسسات ونظامها القضائي مستقل، ولا يحق لكافة سلطات الدولة التدخل في شئونه، ويحقق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في الدولة المصرية.

وأشار إلى ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بدلًا من التدخل في شئون الدول والعبس بأمن الدول واستقرار، مذكرا بأن الحق في الحياة الآمنة أولى أولويات حقوق الإنسان، وهو ما نص عليه الدستور المصري في المادة 59.

كما أكد المطاوي أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تستمر على الاحترام المتبادل والحوار الإيجابي دون تدخل في السيادة الوطنية.

وفي نهاية تصريحاته، أعرب وكيل تشريعية النواب عن تطلعاته لرؤية مشتركة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأن تتحمل الدول مسئوليتها تجاه المجتمع الدولي.

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