فرنسا ترحب بعودة أمريكا للالتزام بدعم حل الدولتين

أكد مندوب فرنسا لدى منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية تم طرحه لإقرار السلام وهو المسار الوحيد لإنهاء الأزمة الفلسطينية.وأكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن عملية السلام بالشرق الأوسط، ترحيب باريس بعودة الولايات المتحدة للالتزام بدعم حل الدولتين.ودعا المندوب الفرنسي لوقف أي تحركات أحادية الجانب تضر بفرص تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وكان ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أعلن أمام مجلس الأمن أن الرئيس جو بايدن يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين والتحرك لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.