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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:59 م
رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط
حسام فهمي
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تفقد اليوم الثلاثاء، الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، أعمال اللجنة المختصة التي تم تشكيلها للاستلام الابتدائي لمجمع المباني الإدارية والذي يشمل عدد 12 بلوكًا، لاستيعاب عدد 8 كليات هى: كليات الطب، التمريض، الهندسة، التربية الرياضية، الآداب، التجارة، الآثار، الحاسبات والمعلومات.

وتم البدء في أعمال تلك المرحلة في نهاية عام 2017، ومرت بالعديد من المراحل الإنشائية (الأعمال الاعتيادية والتشطيبات)، وبلغت تكلفة تلك المرحلة قرابة 225 مليون جنيه.

عقب ذلك تفقد رئيس الجامعة معامل كلية الطب الجاري تأسيسها، تمهيدًا لبدء الدراسة بكلية لطب البشري، حيث انتظمت أعمال فرش وتجهيز وتأثيث معامل الكيمياء الحيوية Biochemistry، والذي من خلاله يتمكن الطالب على كيمياء الجسم البشرى وما يحدث في الجسم من تفاعلات كيميائية، كما يتعلم الطالب طرق تحضير وتجهيز عينات التحاليل الكيميائية كوظائف الكبد والكلى وغيرها من التحاليل الكيميائية.

ويحتوي المعمل علي عدد من الأجهزة، مثل (جهاز الطرد المركزي، جهاز سبكترو فوتوميتر، كابينة تعقيم، حمام مائي، ميزان رقمي، اتوكلاف، ميكروسكوبات ثنائية العينية للطلبة، ميكروسكوب تعليمى ثلاثي العينية بكاميرا).

بالإضافة إلى معمل الكائنات الدقيقة والمناعة Microbiology، والذي من خلاله يتمكن الطالب من التعرف على الكائنات الدقيقة المختلفة كالبكتيريا والفيروسات وتصنيفها والتعرف على طرق عزل الكائنات الدقيقة وعمل المزارع، وكذلك التدرب علي استخدام الأجهزة المختلفة التي تستخدم في معامل الميكروبيولوجى.

ويحتوي المعمل على عدد من الأجهزة، مثل (جهاز الطرد المركزى، جهاز سبكتروفوتوميتر، كابينة تعقيم، دولاب الغازات، حضانة، اتوكلاف، حمام مائى، ميزان رقمى، ميكروسكوبات ثنائية العينية للطلبة، ميكرسكوب تعليمي ثلاثي العينية بكاميرا).

وأيضًا غرف التحضير، حيث يوجد 3 غرف تحضير مشتركة بمساحات مناسبة، ليتمكن أعضاء هيئة التدريس من تجهيز العينات والكيماويات المختلفة للطلاب ويتواجد بها معظم الأجهزة التى يصعب على الطلاب التعامل معها وتستخدم للتحضير أو للتخلص من المواد والتعقيم بعد انتهاء الدروس العملية.

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