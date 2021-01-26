أمريكا: بايدن يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين وفتح البعثات الدبلوماسية





أعلن ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين والتحرك لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، التي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وقال ممثل الولايات المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن عملية السلام بالشرق الأوسط، إن واشنطن ستستمر في حث بلدان أخرى على عقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل ولا ترى بديلًا عن السلام الفلسطيني- الإسرائيلي.وأكد المندوب الأمريكي أن إدارة الرئيس بايدن تعتزم الانخراط في اتصالات مكثفة مع الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.ورحب ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن باتفاقيات السلام المبرمة مؤخرًا بين دول عربية وإسرائيل، معربا عن ثقته بأنها ستساهم في تعزيز استقرار المنطقة.