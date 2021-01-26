نقل 61 ورشة من ألماظة إلى مدينة الحرفيين بالسلام

أعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة برئاسة إبراهيم صابر نائب المحافظ، عن نقل ٦١ ورشة ومحل سمكرةودوكو من منطقة ألماظة بمصر الجديدة إلى مدينة الحرفيين بالسلام، فى إطار توسعة الشوارع ونقل الورش.وأشارت المنطقة في بيان لها إلى أنه قد تم إنشاء ٦١ محلًا بديلًا فى منطقة الحرفيين تبرعًا من إحدى شركات الإسكان مجهزة لنقل الورش إليها وتم نقل التراخيص من مصر الجديدة إلى السلام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.