إسلام عوض مستشارًا إعلاميًا لأمانة حماة الوطن بالجيزة

أصدر الدكتور نافع عبدالهادي، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، القرار رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٣ ١ ٢٠٢١ بتعيين الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم أمانة حزب حماة الوطن محافظة الجيزة.يذكر أن الكاتب والمحلل السياسي إسلام عوض ضمن الكتاب ونجوم التحليل السياسي المعروفين والذين اشتهروا وتميزوا بالقدرة على تحليل الأحداث الداخلية والخارجية سياسيا واقتصاديا، وكان أول من تحدث عن توقع خسارة دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، بسبب سوء تعامله مع ملف جائحة فيروس كورونا ببلاده.