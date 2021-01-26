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لايف ستايل

في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:50 م
شعر سعاد حسني
شعر سعاد حسني
سلمى بدر
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يحل اليوم ذكرى ميلاد سندريلا العالم العربي الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي كانت ومازالت أيقونة للشياكة والأناقة على مر العصور، ولم تقتصر جاذبيتها على شخصيتها فقط بل على إطلالتها أيضا من ملابس وموديلات فساتين وتسريحات شعرها، التي كان لها سحر خاص جعلها ماركة مسجلة لبعض التسريحات.

- الشعر الكارييه:
تميزت السندريلا بتسريحة الشعر "كارييه" وظهرت بها فى معظم أفلامها مما جعلها ترتبط فى أذهان جمهورها بها، وهذا ما حدث بالفعل فبعد رجوع موضة الكاريه مرة أخرى اطلق مصففى الشعر العرب عليها تسريحة شعر سعاد حسنى" لأنها الفنانة والمشهورة الوحيدة التى التزمت بهذه التسريحة سنوات عدة مع بعض التغيرات مثل إطالة الجزء الأمامى، أو رفع الشعر " بومبيه" من الخلف.

- الكاريه الشنييون:
لم تفوت سعاد حسني تسريحة الكاريييه الشنييون مع ربطات الشعر الملونة.

- الكارييه الكيرلي:
كانت سعاد معروفة بتسريحة الكارييه الكيرلي مع القصو على الجانبين او القصة التلت وتلتين.

- الاكستنشن:
كانت من أوائل الممثلات اللاتى ارتدين " الأكستنشن" أو وصلات الشعر المستعار لتكثيف وإطالة شعرها وحتى تمكنها من الحصول على عمل تسريحات شعر مختلفة.

- الشعر الويفي:
كان الشعر" الويفى" يكتسح موضة الشعر الطويل في فترة من الفترات، وتميزت به الفنانة سعاد حسني في فترة من الفترات.

- إكسسوارات الشعر:
كما أضافت بعض الإكسسوارات على شعرها كالقبعات وبعض مشابك الشعر.
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة
في ذكرى ميلادها.. تسريحات شعر سعاد حسني تتربع على عرش الموضة

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