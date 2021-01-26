«موازنة النواب» توافق على تعديل تشريعي لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، على تعديل الماده السادسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتقضي بمنح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر).ويأتي الموافقة على المادة بهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.ووفقا للمادة السادسة المعدلة بقانون القيمة المضافة، حسبما وافقت عليها اللجنة: «تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدت سيارات الركوب».