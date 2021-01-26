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القبلة

وكيل الأزهر يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة عن «الالتزامات الناشئة عن عقود البحث المنظمة لإنتاج التكنولوجيا»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:44 م
الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني
أميرة العناني
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شارك الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم، في مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث محمد سمير محمد طلبة تحت عنوان «الالتزامات الناشئة عن عقود البحث المنظمة لإنتاج التكنولوجيا»، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، بحضور الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور عبد الله النجار، أستاذ القانون المدني المتفرغ، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور ممدوح محمد علي مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وذلك بقاعة الاحتفالات بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدراسة.

وقال الدكتور الضويني خلال المناقشة، إن هذه الرسالة تهتم بنوعية جديدة من العقود، نحتاج إلى تكييفها في خدمة المجتمع، مشيدا بإتقان الباحث في تكييفها من الناحية الشرعية والقانونية وطريقة توضيحه للالتزامات الناشئة عن مثل تلك العقود، سواء من الناحية الشرعية أو القانونية، مما يساهم في وجود آراء واجتهادات فقهية جديدة تضاف إلى الرصيد الهائل لكبار العلماء بالأزهر.

وأكد الضويني أن الأزهر لا يدخر وسعًا في دعم ومشاركة الباحثين الشباب ومساندتهم، والاستفادة ممَّا يقدموه من أطروحات علمية وأفكار جديدة تسهم في تقدم هذا الوطن، وصناعة نهضته، مشيرًا إلى أهمية تلك الرسالة باعتبارها موضوع جديد وفكرة جيدة تعد إضافة يمكن البناء عليها في المكتبة القانونية.*وكيل الأزهر يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه عن "الالتزامات الناشئة عن عقود البحث المنظمة لإنتاج التكنولوجيا"*

شارك فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد سمير محمد طلبة، تحت عنوان "الالتزامات الناشئة عن عقود البحث المنظمة لإنتاج التكنولوجيا"، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وذلك بحضور الدكتور محمد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور عبد الله النجار، أستاذ القانون المدني المتفرغ، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور ممدوح محمد علي مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وذلك بقاعة الاحتفالات بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدراسة.

وقال الدكتور الضويني خلال المناقشة، إن هذه الرسالة تهتم بنوعية جديدة من العقود، نحتاج إلى تكييفها في خدمة المجتمع، مشيدا بإتقان الباحث في تكييفها من الناحية الشرعية والقانونية وطريقة توضيحه للالتزامات الناشئة عن مثل تلك العقود، سواء من الناحية الشرعية أو القانونية، مما يساهم في وجود آراء واجتهادات فقهية جديدة تضاف إلى الرصيد الهائل لكبار العلماء بالأزهر.

وأكد الضويني أن الأزهر لا يدخر وسعًا في دعم ومشاركة الباحثين الشباب ومساندتهم، والاستفادة ممَّا يقدموه من أطروحات علمية وأفكار جديدة تسهم في تقدم هذا الوطن، وصناعة نهضته، مشيرًا إلى أهمية تلك الرسالة باعتبارها موضوع جديد وفكرة جيدة تعد إضافة يمكن البناء عليها في المكتبة القانونية.*وكيل الأزهر يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه عن "الالتزامات الناشئة عن عقود البحث المنظمة لإنتاج التكنولوجيا"*

شارك فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، في مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد سمير محمد طلبة، تحت عنوان "الالتزامات الناشئة عن عقود البحث المنظمة لإنتاج التكنولوجيا"، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وذلك بحضور الدكتور محمد علي محجوب، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور عبد الله النجار، أستاذ القانون المدني المتفرغ، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور ممدوح محمد علي مبروك، عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وذلك بقاعة الاحتفالات بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدراسة.

وقال الدكتور الضويني خلال المناقشة، إن هذه الرسالة تهتم بنوعية جديدة من العقود، نحتاج إلى تكييفها في خدمة المجتمع، مشيدا بإتقان الباحث في تكييفها من الناحية الشرعية والقانونية وطريقة توضيحه للالتزامات الناشئة عن مثل تلك العقود، سواء من الناحية الشرعية أو القانونية، مما يساهم في وجود آراء واجتهادات فقهية جديدة تضاف إلى الرصيد الهائل لكبار العلماء بالأزهر.

وأكد الضويني أن الأزهر لا يدخر وسعًا في دعم ومشاركة الباحثين الشباب ومساندتهم، والاستفادة ممَّا يقدموه من أطروحات علمية وأفكار جديدة تسهم في تقدم هذا الوطن، وصناعة نهضته، مشيرًا إلى أهمية تلك الرسالة باعتبارها موضوع جديد وفكرة جيدة تعد إضافة يمكن البناء عليها في المكتبة القانونية.

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