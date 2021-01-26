مدونان تشيكيان يصلان القاهرة للترويج للسياحية





وصل اثنان من المدونين التشيك ممَن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل، القاهرة، في إطار الترويج للمقاصد السياحية المختلفة.ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة الخاص بهما، الذي سيستمر قرابة الأسبوع أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة والغردقة والأقصر.من جانبه، أكد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أهمية استضافة مثل هؤلاء المدونين في إطار الاهتمام بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج لمصر، خاصة أنها أصبحت أكثر انتشارًا في العالم وأكثرها تفاعلا مع الجمهور.أضاف أن هذه الزيارات يكون لها دور كبير في إبراز جدية الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر على أرض الواقع في الفنادق والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.وأشار ماجد أبو سديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، إلى أن المدونين يحرصان منذ وصولهما مصر على توثيق كافة فعاليات زيارتهما لأهم الأماكن السياحية الى مصر من خلال التقاط مجموعة من الصور ونشرها على صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الخاصة بهما التي يتابعها مئات الآلاف من المتابعين الذين يسترشدون بآرائهم عند اتخاذ قرارات السفر، إضافة إلى أنه يتم نشرها على موقع الهيئة Egypt Experience على الانستجرام.