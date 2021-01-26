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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية (صور)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:25 م
الدكتور أحمد الأنصارى
الدكتور أحمد الأنصارى
الفيوم - زينب علاء
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شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فعاليات تلقي لقاح "كورونا" للأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصص لعزل مصابي كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحي تفقد غرف الموافقة المستنيرة، والتقييم الطبي، والتطعيم، وغرفة ملاحظة ما بعد التطعيم، للمشاركة فى فعاليات تطعيم أول مجموعة من الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي المخصص لعزل مصابي "كورونا" كونهم الأكثر عرضة للإصابة.

وقال محافظ الفيوم: "كنت حريصًا على المشاركة فى فعاليات تطعيم الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحي للاطمئنان على سير أعمال التطعيمات على الوجه الأكمل وفقًا للإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى"، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطعيم كافة الفرق الطبية التى تتعامل مع مصابي فيروس كورونا، أما باقي الفئات المستهدفة فسيتم تطعيمها تباعًا.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي بمستشفى التأمين الصحي، الذي يتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.

وأوضح "الأنصاري" أنه تم تجهيز مركز كيمان فارس الطبي بمدينة الفيوم، لتطعيم الفئات المستهدفة بلقاح "كورونا" وجارٍ دراسة أماكن أخرى لاستخدامها فى فعاليات التطعيمات.

جدير بالذكر أن الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم كانا من ضمن الفريق الطبي الذي تلقى اللقاح.
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية (صور)
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية (صور)
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية (صور)
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية (صور)
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية (صور)
محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية (صور)

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